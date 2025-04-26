وقال بزشكيان: "أصدرت أمراً بالتحقيق في ملابسات انفجار بندر عباس وأسبابه (...) وتم إرسال وزير الداخلية إلى المنطقة بصفة مبعوث خاص للوقوف على أبعاد الحادث والوقوف على حالة المصابين".

وأعرب الرئيس الإيراني عن عميق أسفه وتعاطفه مع ضحايا الحادث الذي وقع في محافظة هرمزجان، أصدرت أمراً بالتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.

وقتل 4 أشخاص وأصيب 561 على الأقل في الانفجار الذي هز ميناء رجائي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ورجحت إدارة الجمارك الإيرانية أن الانفجار وقع في مستودع للبضائع الخطرة والمواد الكيماوية في الميناء.

وأكد التلفزيون الإيراني أن مصدره حاوية غير معروف حتى الآن ما كان بداخلها، لكن لم يكن منشأه خزان الأمونيا.

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لحظة الانفجار الهائل، الذي شكّل كرة لهب عملاقة فوق الميناء.

وأكدت وكالة أنباء "تسنيم" إيقاف جميع الأنشطة في الميناء، حتى تمكنت قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة.