وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (مكان) أن مقتحمي المقبرة ربما كانوا يبحثون عن رفات الحاخام حاييم فيتال، عندما حفروا حفرة قرب قبره.

ولم يعلن بعد الدافع وراء الواقعة، لكن اتحاد الحاخامات في الدول الإسلامية رجح أن يكون ما حدث محاولة لنقل رفات إلى إسرائيل.

وأكد مسؤولون سوريون للجالية اليهودية الصغيرة في دمشق، أنهم يتابعون الأمر بجدية لتحديد هوية المتورطين.

ويعود تاريخ قبر الحاخام حاييم بن جوزيف فيتال إلى القرن السابع عشر، وزاره يهود سوريون مقيمون في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري.