وقصف الجيش الإسرائيلي خيمة لعائلة فلسطينية في منطقة المواصي، ما أدى إلى مقتل رجل وزوجته الحامل، وأطفالهما الثلاثة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

وأفادت الوكالة بأن طفلا (3 أعوام) توفي متأثرا بحروق بالغة إثر حريق نشب في خيمتهم في مواصي خان يونس.

كما أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائفها على حي قيزان رشوان جنوب غرب خان يونس.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51355 والإصابات إلى 117249.

وقتل سائق دبابة إسرائيلي وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة يوم الخميس، وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

ووفقا لبيان صدر عن الجيش الإسرائيلي فإن الجندي القتيل برتبة رقيب أول احتياط، وقد قتل في معارك بشمال قطاع غزة.

وقتل أكثر من 400 جندي إسرائيلي خلال العمليات البرية في غزة ، بحسب الإحصاءات الرسمية، والتي لم تتضمن الجنود الذين قتلوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023.