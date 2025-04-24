وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن القصف تسبب بإصابات في صفوف المدنيين، دون أن توضح عددهم أو مدى خطورة الإصابات.

وذكر مصدر بوزارة الدفاع السورية لـ"سانا": "أطلقت ميليشيات حزب الله اللبناني عدة قذائف مدفعية من أراضي دولة لبنان، تجاه نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير غرب حمص".

وأضاف: "قامت قواتنا وعلى الفور باستهداف مصادر النيران، بعد رصد المواقع التي خرجت منها القذائف الصاروخية والتي بلغ عددها 5 قذائف".

وفي مارس الماضي، شهدت الحدود السورية اللبنانية اندلاع مواجهات بين الجيش السوري وعناصر من حزب الله، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.