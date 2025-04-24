وصوت 170 عضوا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر اتصالات عن بعد لصالح القرار، بينما اعترض عضو واحد، وامتنع آخر عن التصويت.

وينص القرار على أن يتم تعيين النائب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بناء على ترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة الأعضاء. كما يحق لرئيس اللجنة تكليف النائب بمهام، أو إعفاءه من منصبه، أو قبول استقالته.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن خلال القمة العربية في القاهرة عن سلسلة من الإصلاحات الجوهرية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية.

وتضمنت هذه الإصلاحات إصدار عفو عام عن المفصولين من فتح، واستحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عند توفر الظروف الملائمة.