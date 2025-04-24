وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "إلى جميع المدنيين القاطنين في منطقتي بيت حانون والشيخ زايد، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم"، داعيا إياهم الى التحرك غربا في اتجاه مدينة غزة.

وبحسب منشور أدرعي فإن "عمليات قنص وأنشطة إرهابية تنفذ من المنطقة المذكورة ضد قوات جيش الدفاع".

واستأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة في 18 مارس المنصرم، بعد هدنة استمرت شهرين وانهيار الاتفاق مع حماس عقب خلافات بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من الهدنة.

واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخطف خلال الهجوم 251 شخصا، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 منهم قتلوا.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إلى 51355 شخصا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة.