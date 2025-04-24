وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك: "ألقت مديرية أمن اللاذقية، بكمين محكم، القبض على المجرم عروة سليمان، المتورط في جرائم بحق المدنيين".

وأضافت أن سليمان "شارك مع مجموعته في الحملة العسكرية على الشمال المحرر عام 2019، وارتكب جرائم قتل بحق المدنيين كما شارك في الهجوم على نقاط الجيش والأمن في مارس الماضي".

وأشارت الوزارة أن الموقوف قد أحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بحقه.

وتشن السلطات الجديدة في سوريا حملات أمنية مكثفة، لضبط رموز النظام السابق ممن تقول إنهم متورطون في ارتكاب جرائم خلال سنوات الماضية.