وقال دبلوماسيون إن قرار التمثيل عند أدنى مستوى يُعد دلالة على مدى تدهور علاقات إسرائيل مع الفاتيكان منذ بدء الحرب في غزة عام 2023.

ويأتي أيضا في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية بحذف منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قدمت فيه التعازي في وفاة البابا.

وبعد وقت قصير من إعلان وفاة البابا فرنسيس يوم الإثنين، نشر حساب إسرائيل الرسمي على منصة إكس رسالة جاء فيها "ارقد في سلام أيها البابا فرنسيس. لتكن ذكراه مباركة". كما عرض صورة للبابا وهو يزور حائط البراق في القدس.

وجرى حذف المنشور لاحقا دون تفسير. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين في وزارة الخارجية قولهم إنه نُشر "عن طريق الخطأ".

وكانت إسرائيل أرسلت وفدا رئاسيا لحضور جنازة البابا يوحنا بولس الثاني، آخر بابا تُوفي وهو في منصبه، عام 2005. وقالت السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان إن يارون سايدمان سفيرها الذي يشغل منصبه منذ سبتمبر سيمثلها في جنازة البابا فرنسيس.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته "الأمر بسيط للغاية.. آمل أن يتمكن الجانبان من تجاوز الخلافات والخروج من هذه الأزمة معا".

وقلصت السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان رد فعلها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة البابا، إلى حد مجرد إعادة نشر رسالة تعزية للمسيحيين في الأرض المقدسة وفي أنحاء العالم، وجّهها الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي وصف البابا فرنسيس بأنه "رجل ذو إيمان عميق وتعاطف لا حدود له".

ولم يُعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وفاة البابا حتى ظهر الأربعاء.