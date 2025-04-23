وقال عباس خلال افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله: "يا ولاد الكلب سلموا الرهائن وخلصونا من هذه المشكلة".

وأوضح أن حماس قد منحت إسرائيل ذريعة لاستمرار جرائمها في غزة، وفي مقدمتها احتجاز الرهائن.

هذا وبدأ المجلس المركزي الفلسطيني، الأربعاء، اجتماعاته في مقر الرئاسة في رام الله، للتباحث في اختيار المرشح لمنصب نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال مسؤولون في المنظمة إن المجلس المركزي سيعتمد تعديلات قانونية لاستحداث المنصب، ولكن انتخاب الشخصية التي ستتولى المنصب ستكون من مسؤوليات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويُرجّح أن يختار الرئيس محمود عباس، بصفته رئيس اللجنة التنفيذية، الشخص الذي سيكون نائبه في اللجنة.