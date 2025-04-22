وقال بوتين أثناء استقباله سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في الكرملين "ننوي تنظيم قمة بين روسيا والدول العربية هذا العام".

وأكد الرئيس الروسي أن "الكثير من أصدقائنا في العالم العربي يؤيدون هذه الفكرة"، داعيا سلطان عُمان إلى "قمة بين الجامعة العربية وروسيا"، لم يحدد مكانها أو زمانها بعد.

وقال بوتين "حاليا هناك فرصة لتعزيز علاقاتنا في مجالات الخدمات اللوجستية والنقل والاستثمارات المتبادلة والزراعة".

وأضاف "بالطبع نأمل أن يتم اتخاذ خطوات إضافية في مجال الطاقة" مؤكدا أن الشركات الروسية "تبدي اهتماما كبيرا" بهذا التعاون.