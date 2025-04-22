وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، الثلاثاء، أن "مديرية أمن اللاذقية تلقي القبض على العميد المجرم سلطان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، المتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، من بينها مجزرة في منطقة جيرود بريف دمشق في يوليو 2016".

وأضافت أن التيناوي "شغل منصب مسؤول التنسيق بين قيادات في حزب الله اللبناني، وعدد من المجموعات الطائفية في سوريا، وساهم في تقديم الدعم لها".

ولفتت إلى أنه "أحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه".

وتشن السلطات الجديدة في سوريا حملات أمنية مكثفة، لضبط رموز النظام السابق ممن تقول إنهم متورطون في ارتكاب جرائم خلال سنوات الماضية.