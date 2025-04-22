وأوضحت المصادر أن هذا المنع يعطل تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة الوقاية من شلل الأطفال، مما يشكل تهديدا صحيا خطيرا للأطفال في غزة.

ويقدر عدد الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة في غزة بأكثر من 602 ألف طفل، في ظل استمرار غياب التطعيمات الأساسية.

وحذرت المصادر من تفاقم الوضع الصحي، خاصة مع انعدام مصادر التغذية السليمة ونقص مياه الشرب، مما يزيد من احتمالات حدوث مضاعفات صحية غير مسبوقة بين الأطفال.