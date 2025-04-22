⁠بعد ذلك عقد الملك حمد بن عيسى آل خليفة اجتماعا ثنائيا مع رئيس الجمهورية القيرغيزية، تم خلاله استعراض علاقات التعاون والصداقة الوطيدة بين البلدين، ووسائل تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك على كافة الصعد، بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين.

⁠وأكد العاهل البحريني حرص مملكة البحرين على تقوية روابط الصداقة، وتعزيز الشراكة المتينة مع الجمهورية القيرغيزية، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما.

كما أكد الرئيس القيرغيزي صدير جباروف السعي المستمر لتطوير أطر التعاون والعمل المشترك، والاستفادة من فرص الاستثمار التي يتمتع بها البلدان للارتقاء بعلاقاتهما الى مستويات أكثر تقدما.