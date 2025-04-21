وقال نتنياهو في خطاب بمدينة يافا وسط إسرائيل: "أريد أن أقول شيئا واحدا للحوثيين ولكل من يرغب في إلحاق الأذى بنا.. أي هجوم ضدنا لن يمر دون رد. سيكون هناك رد قوي".

يذكر أنه منذ انتهاء وقف إطلاق النار في غزة، أطلقت جماعة الحوثي صواريخ باليستية على إسرائيل.

وترد إسرائيل بشن هجمات على أهداف شملت الحديدة وصنعاء ومطارها.

كما يتعرض اليمن لغارات شبه يومية تشنها الولايات المتحدة لاستهداف البنى التحتية للحوثيين، منذ أعلنت واشنطن في 15 مارس الماضي إطلاق عملية عسكرية ضد الجماعة لوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.