وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنه "من المنتظر أن تشهد الزيارة انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، إلى جانب عقد لقاءات للوزير عبد العاطي مع بعض كبار المسئولين السعوديين بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن التحديات الإقليمية المشتركة".

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، العام الماضي، اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية، وذلك في إطار تعزيز آليات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين القاهرة والرياض.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وتنعقد لجنة المتابعة والتشاور السياسي كذلك على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في البلدين، في سياق الحرص المشترك من البلدين على دفع التعاون الثنائي قدما، تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين وتفعيلا لأحكام مذكرة التفاهم الموقعة في القاهرة عام 2007 بشأن إنشاء اللجنة.