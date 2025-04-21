وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الإثنين، على "رفضها الكامل لما تعكسه تلك الدعوات من استفزاز بالغ لمشاعر المسلمين حول العالم"، مؤكدة على ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة داخل الحرم القدسي.

كما حذرت مصر من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس.

ودعت مصر المجتمع الدولي لـ"العمل بصورة فورية لوقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، ووضع حد لتصرفاتها المنافية للقانون الدولي، وبما يمنع التدهور المتزايد لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط".

وتم تداول مقطع فيديو أنتج بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي بثته حسابات عبرية، يظهر هدم المسجد الأقصى خلال العام المقبل.

ويظهر الفيديو قيام جماعات إسرائيلية بتفجير المسجد الأقصى، ومحاولة إقامة الهيكل المزعوم.

وكتب على المقطع: "العام القادم في القدس".