وقالت جماعة الحوثي إن الهجوم الأميركي وقع على حي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب في صنعاء.

وفي وقت سابق الأحد، أستهدف الطيران الأميركي بعدة غارات جوية مواقع متفرقة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين (شمال وغربي اليمن) من بينها العاصمة صنعاء.

وفقا للحوثيين، "استهدف الطيران الأميركي حيا وسوق فروة الشعبي في مديرية شعوب"، وهي أكبر مديريات العاصمة.

وتشن الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن منذ منتصف شهر مارس الماضي، "لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، وفق تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.