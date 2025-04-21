وقالت قناة المسيرة، نقلا عن وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون، إن 30 آخرين أصيبوا، كما أشارت إلى تعرض محافظة صعدة، معقل الجماعة المتحالفة مع إيران شمالي اليمن، لغارات جوية أميركية.

وعرضت القناة مشاهد الدمار الذي لحق بعدد من المباني والمحلات والعربات التي تعرضت للقصف، ومحاولات إخماد الحرائق وإسعاف الجرحى.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "القصف خلف قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وتسبب في تعرض عدد من المباني للدمار".

ووفقا لشهود عيان، فإن "حي وسوق فروة الشعبي منطقة سكنية مدنية به كثافة سكانية كبيرة، ولا تضم أي مواقع عسكرية".

وفي وقت سابق من الأحد، هزت انفجارات عنيفة صنعاء، من جراء غارات جوية شنها الطيران الأميركي مستهدفا عددا من المواقع من بينها حي وسوق وفرة، حسبما أفادت وسائل إعلام حوثية.

ولم يصدر أي تأكيد من الولايات المتحدة حتى الآن.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر الشهر الماضي بشن هجمات مكثفة على الحوثيين في اليمن، مبررا هذه الخطوة بالحاجة إلى حماية الملاحة في المنطقة.

ومنذ بداية حرب غزة في أكتوبر 2023، هاجم الحوثيون بشكل متكرر إسرائيل والسفن التجارية الدولية دعما للقطاع.