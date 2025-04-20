وقال الشيخ محمد بن راشد على حسابه في "إكس": "في عالم يشهد تحديات اقتصادية وتجارية كبرى .. اختارت الإمارات منذ البداية نهج الانفتاح .. وبناء الجسور .. وحرية حركة التجارة وحركة الأموال وحركة الناس .. لتصبح اليوم جسرا بين الشرق والغرب .. ومركزا اقتصاديا عالميا".

وأضاف: "حسب آخر تقرير لمنظمة التجارة العالمية تم نشره قبل أيام: بلغ حجم التجارة الخارجية للإمارات 5.23 تريليون درهم في 2024 مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم .. لتكون الدولة أحد روافع حركة التجارة الدولية".

وتابع: "صدرت الإمارات خدمات بقيمة 650 مليار درهم في 2024.. منها 191 مليار درهم هي عبارة عن خدمات رقمية مثلت 30 بالمئة من اجمالي صادرات الخدمات .. كما صدرت الدولة سلع بقيمة 2.2 تريليون درهم في 2024 بنمو بلغ 6% عن العام السابق".

وأشار إلى أن "دولة الإمارات لوحدها تصدر 41 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية في الشرق الأوسط .. مما يجعلها المحور الرئيسي والمركز التجاري الأكبر في المنطقة ".

واختتم قائلا: "بحمد الله سيستمر الإنجاز .. وبمتابعة من أخي رئيس الدولة سنحافظ على المكتسبات .. ونعززها .. وبالمحافظة على نهجنا في الانفتاح وتحرير التجارة وبناء الجسور سيبقى النمو والريادة حليفنا بإذن الله".