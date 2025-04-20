وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل: "نقلت طواقمنا ومتطوعون 25 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين، وبينهم عدد من الأطفال والنساء، في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الأحد على قطاع غزة".

وأضاف أنه "لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض ولا نستطيع الوصول إليهم بسبب عدم وفرة المعدات وأدوات البحث ولا يوجد حفارات ولا معدات ثقيلة لإزالة الركام لانتشال الضحايا".

من جهته، قال مدير الإمدادات في الدفاع المدني محمد المغير إن طواقم الدفاع المدني "نقلت بعد ظهر اليوم 5 قتلى وإصابة خطيرة في قصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في منطقة شرق رفح" في جنوب قطاع غزة.

وأوضح المغير أنه تم نقل "قتيلة و4 إصابات جراء قصف جوي صباحا، لخيمة للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس، ونقل 3 قتلى وعدد من المصابين من عائلة واحدة إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح إثر استهداف منزل في النصيرات" وسط القطاع.

وتكثف إسرائيل هجماتها في غزة، لزيادة الضغط على حماس كي تفرج عن الرهائن المحتجزين لديها وتتخلى عن السلاح.

وتعهّد نتنياهو بإعادة الرهائن المتبقين في غزة "دون الخضوع لمطالب حماس"، مؤكدا أن الحملة العسكرية في القطاع بلغت "مرحلة حاسمة".