وأفادت وسائل إعلام حوثية، نقلا عن وزارة الصحة، بسقوط "قتيلين و11 جريحا حصيلة العدوان الأميركي على صنعاء العاصمة والمحافظة".

وشنّ الطيران الأميركي، مساء السبت، سلسلة غارات جوية، على مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال شهود عيان ، لوكالة الأنباء الألمانية إن "غارات جوية استهدفت جبل نُقم شرقي صنعاء، وحي النهضة بمديرية الثورة شمال غربي العاصمة".

وشنت الولايات المتحدة، منذ منتصف مارس الماضي، قرابة ألف غارة جوية على المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق وسائل إعلام حوثية، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد تعهد باستخدام "القوة الساحقة" بهدف "منع الحوثيين من استهداف الشحن في البحر الأحمر".