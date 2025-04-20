ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن عون قوله، بعد خلوة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي عن سلاح حزب الله، إن "أي موضوع خلافي لا يقارب على الإعلام ووسائل التواصل بل بطريقة التواصل مع المعنيين بطريقة هادئة ومسؤولة".

وأضاف :"عندي قناعة أن اللبنانيين لا يريدون الحرب ولا يريدون أن يسمعوا بذلك. لذلك فإن القوات المسلحة اللبنانية هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله".

وتابع: "فلنعالج الموضوع برؤية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة".

وأكد أن "أي خلاف في الداخل اللبناني لا يقارب إلا بمنطق تصالحي. وحصر السلاح سننفذه ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ".

من جانب آخر، كان رئيس وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله"، وفيق صفا، قد أكد أن الحزب "أبلغ السلطات اللبنانية رفضه المطلق لأي بحث في مسألة نزع السلاح، ما لم تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الجنوب اللبناني وتوقف اعتداءاتها المستمرة".

وأوضح صفا أن هناك فرقا جوهريا بين "نزع السلاح" وبين "صياغة استراتيجية دفاعية للبنان"، معتبرا أن الخطوة الأولى يجب أن تكون التزام إسرائيل بالقرارات الدولية، ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن أي ترتيبات أمنية داخلية.