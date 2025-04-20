وتشمل الخطة الإسرائيلية بحسب الموقع تقسيم مدينة غزة إلى قسمين، وخسارة حركة "حماس" 50 بالمئة من الأرض.

وتتضمن الخطة أيضا إنشاء مراكز توزيع المواد الغذائية مباشرة لسكان غزة من قبل شركات مدنية أميركية، مع تحييد قبضة حماس والإضرار بحكمها.

وأوضح الموقع ان الاجتياح الواسع سيتطلب تعبئة أعداد كبيرة من قوات الاحتياط، وجلب القوات النظامية من جبهات أخرى مثل لبنان وسوريا والضفة الغربية.

ويصرّ الجيش الإسرائيلي على أن الضغط العسكري ينجح في الضغط على "حماس"، بهدف إعادة قيادتها إلى المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن المختطفين.

وفي سياق متصل، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش إلى احتلال قطاع غزة بشكل كامل، وإذا لزم الأمر، الحكم العسكري من قبل إسرائيل.

وكتب سموتريش باللغة العبرية على موقع التواصل الاجتماعي، إكس مساء السبت "هذا هو الطريق لضمان سلامتنا، وهذا هو الطريق لإعادة الرهائن إلى بلادهم بسرعة".

وأضاف أنه يتفق مع بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن حرب غزة لا يجب أن تنتهي دون هزيمة كاملة لحماس وطردها من قطاع غزة.

وأكد نتنياهو السبت، موقفه مجددا في خطاب مسجل بالفيديو، حيث قال "لن ننهي "حرب النهضة" قبل أن ندمر حماس في غزة، ونعيد كل رهائننا، ونضمن أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وطبقا لمعلومات إسرائيلية، يوجد حاليا 24 رهينة على قيد الحياة و35 جثة لمختطفين في قطاع غزة، علما أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس" بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن متوقفة حاليا.