وقال سموتريتش: "السيد رئيس الوزراء، إن تصريحك هذا المساء بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي بالنصر له أهمية، وهو تغيير أسلوب الحرب، والذهاب إلى احتلال كامل لقطاع غزة وعدم الخوف من حكم عسكري إذا لزم الأمر، وتدمير حماس وضمان أن غزة لا تشكل تهديدا لإسرائيل".

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي أن "هذه هي الطريقة لضمان الأمن وهذه هي الطريقة لإرجاع المختطفين بسرعة".

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحرب في قطاع غزة لن تنتهي قبل القضاء على "حماس" وإعادة الأسرى، مشددا على أن الاستسلام لإملاءات حماس سيضيع كل الإنجازات.

وأضاف: "لهذه الحرب أثمان كبيرة وأتمنى الشفاء للجنود الجرحى الذين أصيبوا في القتال ووجهت الجيش للرد بقوة وزيادة الضغط على حماس. نحن في مرحلة حاسمة من المعركة والمطلوب طول النفس للانتصار ولن نستسلم لحماس".

وتابع نتنياهو: "إذا لم نقض على قدرات حماس العسكرية فإن 7 أكتوبر سوف يعيد نفسه، لن أستسلم للقتلة لأن الاستسلام يعرض أمن إسرائيل للخطر" مشددا على أنه "لن أقبل بالشروط التي وضعتها حماس لأنها تريد إخضاعنا. أنا متأكد من إمكانية إعادة المختطفين دون تحقيق شروط حماس".