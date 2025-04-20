وقال شهود عيان إن غارات جوية استهدفت جبل نُقم شرقي صنعاء، وحي النهضة بمديرية الثورة شمال غربي العاصمة".

وهزت انفجارات عنيفة العاصمة، وسط تحليق كثيف للطيران الأميركي، وفقا للشهود.

كما أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن الطيران الأميركي استهدف بسلسلة غارات العاصمة صنعاء"، دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل.

وأوضحت أنه تم أيضا استهداف منطقة ضروان بمديرية بني حشيش، ومديريتي الحصن وبني مطر في محافظة صنعاء.

وفي وقت سابق، شن الطيران الأميركي سلسلة غارات استهدفت ميناء ومطار الحديدة، غربي البلاد، دون الإعلان عن وقوع خسائر حتى الآن.

وشنت الولايات المتحدة، منذ منتصف مارس الماضي، قرابة ألف غارة جوية على أهداف تابعة للحوثيين، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد تعهد باستخدام "القوة الساحقة" بهدف "منع الحوثيين من استهداف الشحن في البحر الأحمر".