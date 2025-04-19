ورحب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بوزير الخارجية العراقي وبحث معه العلاقات الثنائية والعمل على تعزيزها خاصة في المجالات التنموية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وبحث الجانبان "عددا من التطورات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وأهمية العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد "عمق العلاقات الإماراتية-العراقية، متمنيا للعراق الشقيق وشعبه الاستقرار والتنمية والازدهار".