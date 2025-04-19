وعرّفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية باسم إلكانا بوحبوط الذي خُطف خلال مهرجان نوفا الموسيقي في جنوب إسرائيل أثناء هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 الذي أدى إلى اندلاع حرب غزة.

وتبلغ مدة الفيديو الذي بثته كتائب عز الدين القسام نحو 4 دقائق، ويُظهر رهينة يتحدث بالعبرية عبر الهاتف.

ويظهر في الفيديو رجل يبدو عليه الإرهاق الشديد، جالسا وهو يتحدث على ما يبدو، عبر هاتف أرضي مع أفراد عائلته وصديق له.

ويطلب من صديقه أن يتوجه إلى البيت الأبيض ويأخذ زوجته معه بصفته مواطنا أميركيا وأن يناشدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل من أجل إطلاق سراحه.

وتعذّر على وكالة فرانس برس التأكد من أن الاتصال جرى فعلا والتحقق من تاريخ تصوير الفيديو.

وهذا هو الفيديو الثالث الذي يظهر فيه بوحبوط، علما بأن الفيديو السابق نُشر من قبل كتائب القسام في 29 مارس.

وخلال هجوم 7 أكتوبر 2023، خطف مسلحو حماس 251 رهينة لا يزال 58 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قُتلوا.