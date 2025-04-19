وقال بولس، في حديث لقناة "ميدي 1": "هذا الموقف عبرنا عنه تكرارا بشكل واضح وعبر عنه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بوضوح الأسبوع الماضي وهو نفسه الموقف الذي عبر عنه الرئيس دونالد ترامب للملك محمد السادس بخصوص اعتراف الولايات المتحدة التام والكامل بسيادة المغرب على الصحراء".

وجدد المسؤول الأميركي دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل لهذا النزاع، قائلا: "نحن ندعم بشكل كامل مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي باعتباره الحل العادل والدائم لهذا النزاع".

وكان وزير الخارجية الأميركي، قد جدد مطلع الشهر الحالي، التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، مؤكدا دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره "الأساس الوحيد" لحل عادل ودائم لهذا النزاع.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية: "التقى روبيو، بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وأكدا على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمغرب في تعزيز السلام والأمن، بقيادة الرئيس ترامب والملك محمد السادس".

وأكد روبيو أن "الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء وتدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع".

وأردف قائلا: "لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".

وأكد الوزير الأميركي: "حثّ الرئيس ترامب الأطراف على الانخراط في مناقشات دون تأخير، باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد، للتفاوض على حل مقبول للطرفين".

وأشار روبيو إلى أن "الولايات المتحدة ستُسهّل التقدم نحو هذا الهدف".