وقال ميلز "ناقشنا مع الرئيس السوري أحمد الشرع ملف العقوبات على دمشق".

وأضاف: "اللقاء مع الشرع في دمشق كان إيجابيا".

وشدد على أنه "من المهم لنا فهم ما يجري في سوريا بعد سقوط نظام الأسد".

وتابع قائلا إن "ما حدث في سوريا يفتح أعين الإيرانيين للإطاحة بنظامهم".

ودعا ميلز "لدمج كل الفصائل المسلحة ضمن الجيش السوري"، مشددا على أن "واشنطن لن تتخلى عن المنطقة ومن مصلحتنا الأمن والاستقرار في سوريا".

وأجرى الشرع محادثات في دمشق مع ميلز، وفق ما ذكرت الرئاسة السورية، في أول زيارة يقوم بها نائب أميركي منذ إطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر.

ووصل النائب الجمهوري ميلز الجمعة إلى سوريا برفقة مارلين ستوتزمان، النائب كذلك من حزب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار البيان الرئاسي إلى أن الشرع التقى ميلز في قصر الشعب في دمشق بحضور وزير خارجيته أسعد الشيباني.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات الدولية التي فُرضت في عهد الأسد من أجل إنعاش الاقتصاد السوري المنهك جراء نزاع بدأ باحتجاجات مطالبة بالديمقراطية عام 2011.

وخففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها في يناير، لتسهيل الوصول إلى "الخدمات الأساسية"، لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع لا سيما في مجال مكافحة "الإرهاب".

وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في فبراير أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر.

وتأتي زيارة النائبين الأميركيين في وقت أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عزمها خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي تقريبا في الأشهر المقبلة.

وفي اليوم نفسه، حذرت واشنطن من خطر وقوع هجمات "وشيكة" في سوريا، بحسب منشور على الموقع الإلكتروني للسفارة الأميركية المغلقة منذ 2012.