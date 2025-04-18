وقال الأنصاري إن أمير قطر قام بتلك الخطوة انطلاقا من حرص بلاده على ترسيخ الأخوة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، باعتباره ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والنهضة في المنطقة، وتحقيق تطلعات شعوبها.

وأوضح ماجد بن محمد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية عكست التفاهم والتقارب بين الجانبين، والرغبة الصادقة في دفع مسارات التعاون العربي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

كما عبر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، عن شكر دولة قطر وتقديرها لسوريا والعراق على "تجاوبهما البناء مع هذه المبادرة، وتفاعلهما الإيجابي الذي أسهم في عقد هذا اللقاء الأخوي، معربا عن أمل قطر في أن يثمر عن تفعيل التعاون المشترك والتشاور البناء بين الدولتين الشقيقتين، بما يعود بالنفع على شعبيهما والمنطقة بأسرها".