وقالت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، إن 58 شخصا قتلوا وأصيب 126 آخرين جراء الضربات الأميركية التي استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي على ساحل البحر الأحمر.

ويمثل هذا الهجوم أحد أعنف الهجمات في القصف الجوي الأميركي الذي بدأ في 15 مارس.

وأكدت القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم" الضربات لكنها رفضت التعليق عندما تم سؤالها عن الخسائر في صفوف المدنيين.

ونددت إيران وحركة حماس بالضربات الأميركية على اليمن.

فقد قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "ندين بأشد العبارات الضربة الجوية الأميركية على ميناء راس عيسى اليمني" معتبرا أنه "دليل على الجرائم العدوانية وانتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لشرعة الأمم المتحدة".

أما حركة حماس فدانت "العدوان الغاشم" بعد الضربات الأميركية ليلا على ميناء رأس عيسى.

ورأت حماس في بيان أن "هذا العدوان الغاشم يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويؤكد استمرار السياسات الأميركية العدوانية التي تستهدف الشعوب الحرة الرافضة للهيمنة الصهيونية والأميركية في المنطقة".