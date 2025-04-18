وبينت الأونروا، في تغريدات لها عبر منصة "إكس"، أن هذه المدة تعد أطول بثلاث مرات من من الحصار الذي فرض في أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن نحو 69% من قطاع غزة خاضع لأوامر النزوح القسري عقب إصدار الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 20 أمرا، موضحة أن هناك تقديرات أممية بأن نحو 420 ألف مواطن نزحوا مجددا منذ استئناف إسرائيل هجومها على غزة.

وأشارت إلى نحو 90% من سكان قطاع غزة نزحوا عن أماكن سكنهم خلال فترة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وشددت على أن استئناف القصف وانعدام وصول الإمدادات الإنسانية يؤثران على قدرة الجهات الإنسانية على تلبية احتياجات المواطنين في غزة من الغذاء والماء والصرف الصحي والمأوى وغيرها.

وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن 1.9 مليون مواطن تشردوا قسريا وسط قصف وخوف وخسارة في قطاع غزة.