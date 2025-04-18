أعلنت الخطوط الجوية السورية، الخميس، أنها ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى دولة الإمارات اعتبارا من الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأوضحت المؤسسة أنه "سيتم حاليا تسيير 4 رحلات أسبوعية بين دمشق ودبي، في أيام السبت والإثنين والأربعاء والخميس، مع نية لزيادتها إلى 7 رحلات أسبوعيا قريبا".
وأضافت: "سيتم تشغيل رحلات إلى الشارقة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، مع العمل على رفع وتيرتها إلى رحلة يوميا، أما رحلات دمشق أبوظبي فستكون يومي الثلاثاء والجمعة".
وأكدت الخطوط الجوية السورية أنها "تبذل قصارى جهدها لتوسيع شبكة رحلاتها في أقرب وقت ممكن، وذلك فور الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لتوسيع عدد الرحلات".