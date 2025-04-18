وجاء في بيان للقيادة العسكرية المركزية الأميركية على منصة "إكس"، أن "قوات أميركية تحركت للقضاء على هذا المرفق الذي يشكل مصدر وقود للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران، وحرمانهم من إيرادات غير مشروعة تمول جهودهم لإرهاب المنطقة بأسرها منذ أكثر من 10 سنوات".

وأضاف بيان القيادة الأميركية: "يجب تنبيه الحوثيين، وأسيادهم الإيرانيين، ومن يدعمهم ويدعم أعمالهم الإرهابية عمدا، إلى أن العالم لن يقبل بتهريب الوقود والمواد الحربية إلى منظمة إرهابية".

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل، انفجارات هائلة وحرائق ضخمة في الميناء.

ويتعرض اليمن لغارات شبه يومية تشنها الولايات المتحدة لاستهداف البنى التحتية للحوثيين، منذ أعلنت واشنطن في 15 مارس الماضي إطلاق عملية عسكرية ضد الجماعة لوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وجاءت الحملة الجوية الأميركية عقب تهديد الحوثيين باستئناف هجماتهم ضد الملاحة الدولية، بعدما قطعت إسرائيل كل الإمدادات عن قطاع غزة واستأنفت هجومها على القطاع في 18 مارس، منهية بذلك اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ 15 مارس، استأنف الحوثيون أيضا هجماتهم التي تستهدف السفن العسكرية الأميركية وإسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، شن الحوثيون في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم الحركة الفلسطينية، عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين بالقضاء عليهم، محذرا إيران من مواصلة دعمهم.