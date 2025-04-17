وعثر الجيش اللبناني، الخميس، على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا في جنوب لبنان وقام بتفكيكه، حسبما أفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

وجدّدت قيادة الجيش في البيان "دعوتها المواطنين إلى الابتعاد عن هذه الأجسام وعدم لمسها كونها تمثل خطرا داهما على حياتهم، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظا على سلامتهم".

كما دعا الجيش للتبليغ عن هذه الأجسام لدى أقرب مركز عسكري حفاظا على سلامتهم.