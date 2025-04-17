وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس في إفادة صحفية دورية "بإمكاننا تأكيد التقارير التي تفيد بأن شركة تشانغ قوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة تدعم بشكل مباشر الهجمات الإرهابية للحوثيين المدعومين من إيران على المصالح الأمريكية".

وأفادت صحيفة "فايناشيال تايمز" نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن شركة الأقمار الاصطناعية زودت جماعة الحوثي المدعومة من إيران بصور لاستهداف السفن الحربية الأميركية والسفن الدولية في البحر الأحمر.

وحذرت إن إدارة ترامب بكين مرارًا من أن شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة، وهي مجموعة تجارية مرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني، تزود الحوثيين بالمعلومات الاستخباراتية، وفقًا للمسؤولين الأميركيين.

وقال مسؤول كبير الخارجية الأميركية لفايناشيال تايمز : "لقد أثارت الولايات المتحدة مخاوفنا بشكل خاص عدة مرات مع الحكومة الصينية بشأن دور شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة في دعم الحوثيين من أجل دفع بكين إلى اتخاذ إجراء".

وأضاف المسؤول أن الصين "تجاهلت" هذه المخاوف. كما صرّح لصحيفة فاينانشال تايمز بأن تصرفات الشركة و"دعم بكين الضمني" رغم تحذيرات واشنطن، تُعدّ "مثالاً آخر على ادعاءات الصين الفارغة بدعم السلام".

ويأتي القلق بشأن شركة تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية في خضمّ حرب تجارية متفاقمة بين واشنطن وبكين بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة ضخمة على الواردات من الصين، والتي تخضع الآن لضريبة بنسبة 145%.

بدأ الحوثيون بمهاجمة السفن في البحر الأحمر، بعد أن شنّت إسرائيل حربًا على حماس، في عام 2023، ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وصعّدت الولايات المتحدة هجماتها على مواقع الحوثيين في اليمن في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ضربة عسكرية كبيرة كانت موضوع تسريبات سيغنال.