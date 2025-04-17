واستهل وزير الخارجية المصري زيارته إلى الجزائر بلقاء الرئيس عبد المجيد تبون ، حيث قام الوزير عبد العاطي بتسليم رسالة خطية من السيسي إلى تبون تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

أشاد عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، معربًا عن التطلع للارتقاء بمسار علاقات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعظم مصالحهما المشتركة.

أشار إلى التطلع لعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة بالقاهرة خلال العام الجاري، وعقد منتدى الأعمال بين الجانبين، بما يُسهم في دفع مسيرة التعاون المصري-الجزائري في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. كما أبدى السيد وزير الخارجية الترحيب بدعم التعاون المشترك في مجالات التنمية، والاستعداد لدعم مشروعات التنمية في الجزائر من خلال الشركات المصرية على ضوء تمتعها بخبرات وكفاءة واسعة.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. كما تناول الخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين. كما تطرق اللقاء أيضًا إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان.

من جانبه، طلب الرئيس الجزائري نقل تحياته لنظيره المصري، مثمنًا "العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".