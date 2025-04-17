جاء ذلك خلال لقاء المرشد الإيراني بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود، الخميس، في طهران.

وفي هذا اللقاء الذي حضره أيضا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، سلم وزير الدفاع السعودي رسالة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى خامنئي.

وأشار المرشد الإيراني خلال هذا اللقاء إلى أن "تطوير العلاقات بين البلدين له أعداء"، مؤكدا على ضرورة "التغلب على هذه الدوافع العدائية، ونحن مستعدون لذلك".

وأشار خامنئي إلى أن "تعاون الأشقاء في المنطقة ومساعدة بعضهم البعض هو أمر أفضل بكثير من الاتكاء على الآخرين".

من جهته أعرب وزير الدفاع السعودي عن سعادته بهذا اللقاء، قائلا: "أتيت إلى طهران بجدول أعمال يركز على تعزيز العلاقات مع إيران والتعاون في جميع المجالات، ونأمل أن تؤدي المحادثات البناءة التي جرت إلى علاقات أقوى من أي وقت مضى بين السعودية وإيران".