ولم يعلن الجيش الأميركي (القيادة المركزية) عن تفاصيل محددة للأهداف التي تم قصفها، والتي وقعت في عدة محافظات خلال الليل.

من جهتها لم تقدم جماعة الحوثي سوى القليل من التفاصيل حول المواقع المستهدفة، حيث أعلنت عن 14 غارة على منطقة الحفا في مديرية السبعين بالعاصمة، بالإضافة إلى غارات على مديريتي المنيرة والتحيتا ومدينة الحديدة. في المحافظة الواقعة غربي اليمن، والمطلة على ساحل البحر الأحمر.

كما تعرضت مديرية الحزم بمحافظة الجوف للقصف الأميركي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

يشار إلى أن الضربات الأميركية تنطلق من حاملات الطائرات "هاري ترومان" في البحر الأحمر و"كارل فينسون" الموجودة حاليا في بحر العرب.

كما أن الولايات المتحدة نشرت قاذفات الشبح "بي-2" في قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، والتي يُعتقد أنها تشارك أيضاً في هذه الهجمات.