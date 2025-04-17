وقال ربيع خلال مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية" تبث في وقت لاحق، إن نسبة الانخفاض في عدد السفن العابرة لقناة السويس بلغت 50 بالمئة، أما إيرادات القناة فقد سجلت خلال العام الماضي خسائر بنحو 7 مليارات دولار، بسبب "أزمة لم تساهم فيها قناة السويس".

وتوقع رئيس هيئة قناة السويس تحسن حركة الملاحة في البحر الأحمر بحلول سبتمبر المقبل، على أن تعود إلى طبيعتها نهاية العام الجاري، وذلك استنادا إلى دراسات بحثية دقيقة.

وأوضح ربيع أن "الموقف الملاحي الراهن شهد تحسنا بنسبة 3 بالمئة؜ خلال مارس، مقارنة بشهري يناير وفبراير".

وتأثرت حركة الملاحة في قناة السويس خلال الأشهر الماضية، بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب، التي تقول الجماعة اليمنية المدعومة من إيران إنها تشنها إسنادا لقطاع غزة.

وأضاف ربيع أن "بعض سفن الحاويات الضخمة لاتزال تفضل طريق رأس الرجاء الصالح رغم أنه أطول وأكثر استهلاكا للوقود وغير مستدام ويفتقد للخدمات الملاحية ولا يصلح للسفن الصغيرة"، مشيرا إلى أن "الهاجس الامني لا يزال يؤثر على التوكيلات الملاحية الكبرى".

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس للحد من تداعيات مخاطر الملاحة في البحر الأحمر، أوضح ربيع أن الهيئة "أجرت اتصالات مع كافة التوكيلات الملاحية للاستماع إلى رؤيتها ومطالبها للعودة لاستخدام قناة السويس".

وأضاف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شارك في إجراء بعض هذه الاتصالات.

كما تحدث المسؤول المصري عن خدمات لوجستية إضافية بدأت هيئة قناة السويس في تقديمها للسفن المارة، مثل إصلاح السفن التي قد تتعرض لأي طارئ خلال مرورها بالبحر الأحمر، والإنقاذ والإسعاف البحري.

وقال: "نعمل على تدبير موارد إضافية للقناة بخلاف إيرادات عبور السفن، عبر إطلاق شراكات تعاون مع دول أجنبية للاستفادة من خبرات قناة السويس في مجال صناعة النقل البحري".

وانتقد ربيع تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بدور فعال لتحقيق التهدئة في المنطقة، وإيقاف نزيف الخسائر في قطاع النقل البحري، رغم أن 12 بالمئة من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس.