وأشار البيان إلى أن هذا التدريب يُعدّ أول تدريب مشترك بين القوات الجوية للبلدين، مُضيفًا أنه ذو أهمية بالغة لتعزيز التعاون العملي والثقة المتبادلة والصداقة بين الجيشين.

ووفق المصدر، أرسلت القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني مفرزة عسكرية إلى مصر للمشاركة في هذه التدريبات، التي تمتد من منتصف أبريل وحتى أوائل مايو المقبل، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي والتكامل العملياتي بين البلدين.