وقال محمود بصل، لوكالة فرانس برس، إن "طواقمنا نقلت إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، 10 شهداء وعدد من الإصابات، من بينهم عدد من الأطفال والنساء إثر استهداف الطيران الحربي، فجر اليوم، منزلا لعائلة حسونة في حي التفاح" في شمال شرقي مدينة غزة.

وأضاف بصل أنه "تم نقل شهيدة طفلة لا تتجاوز العامين من العمر، و5 مصابين أخرين جراء استهداف الاحتلال لخيمة نازحين فوق سطح منزل مدمر جزئيا في غرب خان يونس" في جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن عددا من المصابين نقلوا إلى مستشفيات محلية إثر قصف جوي ومدفعي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، على مدينة غزة وشمال القطاع.

ولفت بصل إلى أن الكثير من الغارات الجوية العنيفة التي شهدتها مناطق مختلفة في قطاع غزة، تزامن مع قصف مدفعي "متكرر" صباح الأربعاء باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا في شمال القطاع وخان يونس ورفح في جنوب القطاع. وقد أوقع إصابات.

وعاودت إسرائيل قصف قطاع غزة في 18 مارس ما وضع حدا لهدنة استمرت شهرين في الحرب التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على إسرائيل في السابع من اكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس الثلاثاء إن 1630 شخصا على الأقل قتلوا منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي ما يرفع إلى 51 ألفا عدد القتلى منذ بدء الحرب.