وكتب في منشور عبر منصة اكس "سياسة إسرائيل واضحة ولن تدخل غزة أي مساعدات إنسانية" بعد أيام على تحذير الأمم المتحدة من أن القطاع يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023. وتمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع منذ الثاني من مارس الماضي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن بقاء القوات في المنطقة العازلة "في أي اتفاق مؤقت أو دائم" بشأن غزة.

وأضاف يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية "ستبقى في المناطق الأمنية كمنطقة عازلة بين العدو والمجتمعات (الإسرائيلية) في أي وضع مؤقت أو دائم في غزة".

يأتي ذلك فيما تستمر المفاوضات حول اقتراح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.