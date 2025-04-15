وأردف الناطق باسم كتائب القسام عبر قناته على تلغرام قائلا: "تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".

وقبل أيام، نشرت حركة حماس مقطعا مصورا قالت إنه للرهينة الإسرائيلي الأميركي إيدان ألكسندر، المحتجز في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وعرف الرهينة نفسه، في المقطع المصور غير المؤرخ، باسم إيدان ألكسندر، وقال إنه محتجز في غزة منذ 551 يوما.

وتساءل ألكسندر، وهو جندي في الجيش الإسرائيلي، في المقطع عن سبب استمرار احتجازه، وتوسل لإطلاق سراحه.

ونشر المقطع بالتزامن مع بدء احتفال اليهود بعيد الفصح.

وكانت حماس قد نشرت عدة مقاطع مصورة خلال الحرب تظهر رهائن يتوسلون للإفراج عنهم.

ورفض مسؤولون إسرائيليون المقاطع السابقة ووصفوها بأنها دعاية تهدف إلى الضغط على الحكومة.