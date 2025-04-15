في بداية الجلسة، رحب أمير قطر بالرئيس السوري والوفد المرافق، معربا عن تطلعه بأن "تسهم هذه الزيارة في دفع مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "قنا".

من جانبه، أكد الرئيس السوري "حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجالين السياسي والدبلوماسي.

كما تناولت المباحثات أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.