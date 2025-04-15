وأكد موقع تلفزيون سوريا، عثور مواطنين في منطقة سهل البقيعة بريف حمص الغربي، الإثنين، على مقبرة جماعية في مصرف صحي وسط حقل زراعي.

ووفق تلفزيون سوريا، فإن المقبرة تضم رفات عدة أشخاص بينهم نساء وأطفال، وتوزعت على حفرتين متجاورتين للصرف الصحي.

ونقل الموقع عن منصات سورية قولها، إن سهل البقيعة، تعد من أبرز المناطق التي سجلت حالات اختفاء قسري وعمليات اعتقال تعسفي طالت المئات من السكان، في ظل سيطرة قوات نظام الرئيس السابق بشار الأسد والمليشيات الموالية لها عليها.

وكان المرصد السوري قد رصد الشهر الماضي، العثور على مقبرة جماعية بمدينة حمص في محيط جامع علي بن أبي طالب بحي دير بعلبة تضم رفات أشخاص قتلوا في مجزرة يعتقد أنها ارتكبت من قبل قوات نظام الأسد عند دخولها للحي في عام 2013 وقد تم التعرف على جثتين.

وبلغت حصيلة المقابر الجماعية المكتشفة وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ سقوط نظام الأسد 24 مقبرة جماعية، احتوت على رفات 2683 ضحية.