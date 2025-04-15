وبحسب بيان صادر عن مكتبه، شدد نتنياهو في حديثه مع ماكرون على معارضته لإقامة دولة فلسطينية معتبرا أن ذلك سيمثل "مكافأة كبيرة للإرهاب".

وأضاف البيان أن نتنياهو ذكر لـ"الرئيس الفرنسي بأنه حتى يومنا هذا لم يقم أي مسؤول فلسطيني ـ بما في ذلك في السلطة الفلسطينية ـ بإدانة 7 أكتوبر وأن السلطة الفلسطينية يتلقون تعليمات لتدمير إسرائيل، كما يتم منح مكافآت مالية لقتلة اليهود".

وأضاف نتنياهو أن "الدولة الفلسطينية التي ستقام على بعد دقائق من المدن الإسرائيلية ستكون معقلا للإرهاب الإيراني، وأن الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي تعارض ذلك بشدة - وهذه أيضا سياسته الثابتة والقائمة منذ فترة طويلة".

من جانب آخر، قال ماكرون إنه أكد في اتصال هاتفي مع نتنياهو على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ونزع سلاح حركة حماس.

وذكر أن فتح كل المعابر أمام المساعدات الإنسانية ضرورة بالغة بالنسبة للمدنيين في غزة، مضيفا: "يجب أن تنتهي محنة السكان المدنيين في غزة".