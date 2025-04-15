وقال السويدي إن العودة متبادلة وستشمل كل شركات الطيران في سوريا وفي الإمارات.

ولفت إلى أن فريق عمل إماراتي انطلق إلى دمشق لوضع الترتيبات النهائية لعودة التشغيل بالتنسيق مع الجانب السوري.

وأوضح السويدي أن هذه الترتيبات الفنية لن تأخذ الكثير من الوقت، مشيرا إلى أنها ستنتهي في مدة أقصاها أسبوع.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، الإثنين، عن "استئناف الرحلات الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية".

ونقلت وكالة "وام" عن الهيئة قولها في بيان: "يجري حاليا التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما".