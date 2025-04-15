أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس طرح فكرة إنشاء منصب نائب الرئيس منذ نحو 20 عاما، مشيرا إلى أنه لا يوجد بعد أي اسم مطروح حاليا لتولي المنصب.