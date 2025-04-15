وأضاف القيادي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "فرانس برس": "على الأغلب سوف ترسل حماس الرد للوسطاء خلال الـ48 ساعة القادمة".

وأوضح أن "مشاورات معمقة وبمسؤلية وطنية عالية لا تزال مستمرة ضمن الأطر القيادية للحركة، ومشاورات مع فصائل المقاومة لبلورة موقف موحد".

وقال قيادي ثان في حماس إنه "ليس لدى حماس أي مشكلة في أعداد الأسرى الذين سيطلق سراحهم، الحركة مستعدة للإفراج عن كافة الأسرى.. لكنها لن تقبل بأي عرض إلا إذا تحقق وقف شامل ودائم لاطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات".

تفاصيل المقترح الإسرائيلي

وذكر مصدر مطلع أن المقترح الإسرائيلي الذي تسلمته حماس عبر الوسطاء خلال لقاء الأحد في القاهرة يتضمن "إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين الأحياء في الأسبوع الاول".

وينص المقترح على أن تفرج حماس في اليوم الأول عن الرهينة الذي يحمل الجنسية الأميركية ألكسندر عيدان "كبادرة حسن نوايا".

وفي اليوم الثاني تطلق حماس سراح 5 رهائن أحياء وتفرج إسرائيل في المقابل عن 66 معتقلا فلسطينيا محكومين بالمؤبد و611 معتقلا ممن تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.

ويتضمن المقترح استئناف إسرائيل لإدخال المساعدات بما فيها البيوت المؤقتة المتنقلة للإيواء.

وأضاف المصدر أنه في اليوم الثالث تبدأ مفاوضات "اليوم التالي لإدارة قطاع غزة، ونزع السلاح وإعلان وقف إطلاق نار دائم".

وفي اليوم السابع لسريان الهدنة، تفرج حماس عن 4 رهائن مقابل الإفراج عن 54 معتقلا فلسطينيا محكوما بالمؤبد و500 ممن اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بعد اندلاع الحرب، من دون "استعراضات أو مراسم علنية".

ويشمل المقترح وفق المصدر ذاته، وقفا لإطلاق النار "لمدة لا تقل عن 45 يوما يتضمن وقف العمليات العسكرية، ووضع آلية متفق عليها لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين فقط".

ومن المفترض أن يعيد الجيش الإسرائيلي نشر قواته في رفح وفي مناطق شمال قطاع غزة، ثم في المناطق الواقعة شرق شارع صلاح الدين، الواصل بين شمال وجنوب قطاع غزة.

وبدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير وتم خلالها تبادل للرهائن والأسرى، لكن بعد شهرين انهار الاتفاق.